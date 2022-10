Floresta – Il Sindaco di Floresta Antonio Stroscio, attraverso un avviso pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook dell’ente comunale, ha comunicato che verrà garantita l’attività di vendita delle lampade votive per l’illuminazione straordinaria, in occasione della Commemorazione dei defunti.

La vendita delle lampade sarà permessa a partire da Domenica 30 Ottobre e sino a Mercoledì 2 Novembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 16:30, attraverso il personale messo a disposizione dal gestore del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale.

Inoltre il primo cittadino informa che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere, in caso di assenza di interventi di ripristino delle tombe abbandonate e in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, all’estumulazione di suddette tombe, con il carico delle relative spese ai familiari o eredi interessati. Queste tombe potranno essere identificate con una X di colore rosso, entro e non oltre il 30 Novembre 2022, da parte dei concessionari o eredi o aventi diritto rintracciabili.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dell’ente comunale e sul sito istituzionale del Comune di Floresta, e viene affisso all’ingresso del cimitero comunale e nei luoghi pubblici, per la sua più ampia diffusione.