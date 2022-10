Un canadair è precipitato alle pendici dell’Etna, nei pressi di Linguaglossa, dove era impegnato per lo spegnimento di un vasto incendio.

Dalle prime notizie che giungono dal luogo della tragedia, i due membri dell’equipaggio sono dati per dispersi. Non si hanno ancora notizie ufficiali in merito alle cause alla base del dramma. Sul posto sono presenti in questo momento i soccorritori e i carabinieri. Il Canadair dei Vigili del Fuoco si era rifornito di acqua in mare nello specchio d’acqua sabati a Giarre per poi riprendere le operazioni dell’incendio a monte Calcinera. Secondo alcuni testimoni, dopo lo schianto si è udita una esplosione che ha poi causato un vasto rogo. Sul posto anche una squadra del gruppo Speleo Alpino Fluviale.

«Le mie squadre lo hanno visto precipitare, poi il fumo. L’aereo è completamente distrutto». Lo ha detto all’AGI il direttore della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina, riferendosi al canadair precipitato sull’Etna. L’aereo era impegnato, come altri da ieri, nello spegnimento di un incendio su monte Calcinera, a sud di Linguaglossa, e «forse avrà urtato la montagna». I due piloti a bordo sono al momento dati per dispersi.