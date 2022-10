San Marco d’Alunzio – Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio hanno comunicato che è stato predisposto il servizio navetta, in occasione della Commemorazione dei defunti, e che sarà attivo dal 31 Ottobre al 2 Novembre.

Per il 31 Ottobre e l’1 Novembre di mattina sono in programma due corse: l’andata alle ore 9:00 e alle ore 10:00 con le partenze in Contrada Santa Marina (con le fermate in Via SS. Annunziata, Via Sant’Antonio, Via Ferraloro, Via Farinata, Via Cappuccini e Contrada Genovese), per la parte bassa, e in Piazza Padre Maestro (con le fermate in Via Aluntina, Via Roma, Via Castello e Via Gebbia), per la parte alta, e il ritorno previsto alle ore 11:00 e alle 12:00. Nel pomeriggio, invece, verrà attuata una sola corsa, con l’andata alle ore 14:00 e il ritorno alle 16:00.

Il 2 Novembre saranno attive sempre 2 corse, solo nella mattinata, rispettivamente alle ore 8:30 e alle 9:15, mentre il ritorno sarà attuato alle ore 11:30 e alle 12:00. Anche in questo giorno valgono le partenze in Contrada Santa Marina, per la parte bassa del paese, e in Piazza Padre Maestro, per la parte alta.