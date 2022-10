Venetico – Una nuova sfida per il Comune di Venetico. Si è tenuto un primo incontro con i referenti del Comune di Venetico del progetto P.I.C.C.O.L.I. finanziato dal Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 e di cui ANCI è il Centro di competenza nazionale individuato per la progettazione partecipata e per la realizzazione degli interventi di affiancamento previsti dal progetto.

Si tratta di un progetto ambizioso, che ha come obiettivo quello di aiutare i piccoli comuni a rafforzare la propria capacità amministrativa, anche attraverso innovazione e modernizzazione.

Presenti il Sindaco Francesco Rizzo, gli Assessori Carmelo Giunta e Cettina Capillo, il Responsabile dell’ Area Amministrativa Dott.ssa Stefania Lanfranco, Il Comandante della Polizia Municipale Antonio Crea, Il Responsabile dell’ Area Tecnica Ing. Carmelo Giannetto, il delegato per il Piano Digitale 2026 Per. Inf. Antonino Tringali, ed in rappresentanza dell’Area Economico Finanziaria la Sig.ra Graziella Lo Surdo e per la Segreteria la Dott.ssa Nancy Italiano. Per ANCI ha partecipato il Team manager della Regione Sicilia , Dott. Elio Manti.

La parola chiave è modernizzare la Pubblicazione Amministrazione attraverso servizi mirati per migliorare i servizi al cittadino. Quindi via alla promozione del lavoro agile, all’innovazione digitale, all’efficienza dei servizi per cittadini e imprese,

In questa prima fase saranno organizzati una serie di incontri tra Anci e i comuni per tracciare le linee operative del progetto . Il Comune di Venetico è uno dei 16 comuni finanziati in Sicilia ed ora si appresta ad avviare la fase operativa del Progetto.