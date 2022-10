La Cisl di Messina diventerà “cardioprotetta”. È stato avviato il corso di formazione dei dipendenti e degli operatori dei servizi all’utilizzo dei defibrillatori, due dei quali verranno installati nella sede di viale Europa.

Il corso, promosso dallo Sportello Sicurezza della Cisl Messina guidato dall’architetto Nino Sidoti, è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione SicurSalutando ed è stato tenuto dal dottore Salvatore Calandra che ha illustrato, sia con una parte teorica che con una pratica, le manovre da eseguire in caso di emergenza.

«L’obiettivo è creare quella consapevolezza della sicurezza che in pochi attimi, con le giuste manovre, possono consentire di salvare una vita», ha detto Mariella Cammaroto dell’Associazione SicurSalutando.

«Il nostro progetto – ha aggiunto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – è quello di fornire agli operatori le attestazioni per utilizzare i defibrillatori che arriveranno nei prossimi giorni e saranno installati in sede. Li faremo entrare nella rete di emergenza pubblica, a disposizione del 118, così da rendere la Cisl più vicina alla comunità oltre che a garantire la sicurezza degli utenti che vengono al sindacato. Vogliamo farci trovare pronti per ogni evenienza».

L’idea della Cisl è quella di estendere il progetto a tutte le sedi del territorio. «Oltre a questo primo corso, la formazione per gli operatori continuerà nel tempo – ha concluso Alibrandi – vogliamo, inoltre, creare una rete di emergenza anche nelle altre sedi della provincia così da essere sempre più vicino alle comunità».