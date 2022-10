Barcellona – E’ stato firmato nei giorni scorsi l’accordo di concessione del finanziamento destinato alla demolizione e ricostruzione dell’Asilo Nido Panteini.

L’accordo fra il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio (Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il PNRR) e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dal Sindaco Pinuccio Calabrò, nella qualità di soggetto attuatore del progetto “ Demolizione e ricostruzione asilo Panteini ”, disciplina i rapporti tra le nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

In particolare l’accordo disciplina i termini di attuazione del progetto, la durata e l’importo dell’accordo di concessione che ammonta ad €1.199.999,84 oltre agli importi riconosciuti dal “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” in ordine alla revisione prezzi delle opere PNRR pari al 10% dell’importo dell’accordo di concessione.

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 marzo 2023 Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 30 giugno 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo.