Il rispetto dell’ambiente e della fauna marina al centro di una settimana di intensa attività di vigilanza sulla filiera della Pesca condotta dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo.

SEQUESTRO DI FAD – I risultati raggiunti sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal Comandante Luca Torcigliani e dal Capo Servizio Operativo, Michele Rossano. Sono stati sequestrati 106 FAD, tra cui cannizzi, sprovvisti dei previsti sistemi di identificazione e segnalamento, per di più realizzati con materiali non conformi alle norme nazionali ed europee e non biodegradabili. Per questo tipo di attività sono state comminate sanzioni per ottomila euro. Una tonnellata di materiale plastico è stata sequestrata. Gli attrezzi, un pericolo per la sicurezza della navigazione e un’offesa all’ambiente marino, erano realizzati con foglie di palma, contenitori e teli di plastica, oltre ad essere sprovvisti del tutto di boe di segnalazione e della marcatura necessaria ad identificare il motopesca di appartenenza.

La strumentazione è utilizzata per la cattura della lampuga, meglio conosciuta dalle nostre parti come “capone”. L’attività è stata condotta dall’equipaggio della Guardia costiera imbarcato sull’unità navale maggiore CP 404 Gaetano Magliano con il coinvolgimento della Sea Shepherd Italia ONLUS, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini, che ha collaborato alle operazioni di individuazione e segnalazione degli attrezzi da pesca illegali altamente impattanti sotto il profilo ambientale.

FERMO DEL GAMBERO ROSSO – Due reti a strascico sono state sequestrate. I rispettivi motopesca, tra Salina e lo specchio acqueo tra Spadafora e Villafranca Tirrena – sono stati sorpresi a pescare gambero rosso in tempi vietati, dal momento che lo scorso 27 settembre è stata già raggiunta la quota nazionale. In tutto sono stati sequestrati 120 chilogrammi di prodotto ittico che, dopo le opportune verifiche da parte di personale dell’Asp 5 di Messina che ne hanno stabilito l’idoneità per il consumo umano, è stato donato in beneficienza. Sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di quattromila euro e assegnati dodici punti di infrazione grave al comandante e armatore delle barche da pesca.

PESCA ILLEGALE DEL TONNO ROSSO – Sono stati sequestrati due esemplari di tonno rosso sottomisero a un pescatore sportivo ed elevate due sanzioni amministrative per un importo di circa 2.900 euro.

PESCA IN AMP – Un pescatore sportivo è stato denunciato perché sorpreso a pescare nell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, nello specchio acqueo collocato in zona BS.

REGISTRAZIONE DATI DI CATTURA – Due sanzioni amministrative pari a un totale di tremila euro e tre punti di infrazione grave assegnati al comandante di un motopesca.