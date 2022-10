L’ufficio scolastico regionale ha individuato l’istituto superiore “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata Militello come sede d’esame del concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classe scienze giuridiche ed economiche.

Saranno 1197 i docenti candidati che a partire dal prossimo novembre sosterranno la prova d’esame orale presso l’aula magna del plesso di contrada Muti. I candidati giungeranno da Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, dopo aver già superato la prima prova scritta.

La dirigente dello stesso liceo santagatese, Maria Larissa Bollaci coordinerà i lavori delle tre commissioni presiedute da Rita Troiani, dirigente dell’Istituto “Giovanni Paolo II” di Capo D’Orlando, Maria Grazia Antinoro, dirigente dell’Istituto “Manzoni” di Mistretta e Domenica Pipitò, dirigente a riposo. Ogni commissione sarà composta da tre docenti ed un assistente amministrativo, tra cui Concetta Lavenia, Simone Fogliani, Vincenza Maria Bencivinni, Salvatore Truglio, Daniele Bevacqua, Patrizia Drago, Tiziana Ullo, Salvatore Pinzone Vecchio, Maria Dominici, Maria Di Pietro, Rosalba Maria Catrini e Lucia Di Fazio.

“Il nostro istituto, già negli anni scorsi sede di prove concorsuali, anche stavolta ospiterà i docenti in un momento importante e delicato, al quale lavoreremo con impegno ed in sinergia insieme alle presidenti ed ai componenti delle commissioni”, commenta la dirigente del liceo Sciascia Fermi Maria Larissa Bollaci.

“La nostra città diventa capitale scolastica regionale in cui giungeranno ogni settimana circa 70 partecipanti per tutto l’anno scolastico. Un’occasione di ospitalità per molti candidati che soggiorneranno a Sant’Agata accompagnati dai familiari, con la possibilità di godere delle bellezze del nostro territorio”, commenta il sindaco Bruno Mancuso. “Un sentito ringraziamento alla dirigente Bollaci e al direttore scolastico regionale”.