L’Amministrazione Comunale di Gioiosa Marea ha invitato la cittadinanza sabato 29 ottobre alla stazione ferroviaria in occasione della sosta del Treno della memoria.

Si tratta di un treno storico allestito per commemorare l’anniversario dell’arrivo nella stazione di Roma Termini del convoglio che nel 1921 trasportò, da Aquileia, la salma del Milite Ignoto.

L’iniziativa del Ministero della Difesa, svolta in collaborazione con il gruppo Ferrovie dello Stato, vuole onorare la memoria di tutti i Caduti per l’Unità d’Italia.

“E’ una iniziativa importante per Gioiosa Marea e per le giovani generazioni e mi auguro che ci sia una grande partecipazione – afferma il Sindaco Giusi La Galia. Sarà un modo per dimostrare riconoscenza verso tutti i soldati italiani che persero la vita nella guerre mondiali e, soprattutto, sarà un momento di riflessione sull’importanza di lavorare, tutti insieme, per affermare il valore universale della pace”.

Quella di Gioiosa Marea sarà una delle quattro tappe del Treno della Memoria in Provincia di Messina. Il convoglio arriverà alla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea sabato 29 ottobre alle ore 9,04 e ripartirà alle ore 9,11.