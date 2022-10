Barcellona – L’Igea perde a Siracusa ma mantiene integre le speranze di poter accedere al turno successivo di Coppa Italia Eccellenza grazie al rigore trasformato nella ripresa da Della Guardia. Finisce 2-1 al “Nicola De Simone” e quel gol tiene apertissimo il discorso qualificazione.

Aretusei in vantaggio con Bellusso e addirittura in doppio vantaggio in apertura di ripresa con Ficarotta. Barcellonesi che avrebbero l’opportunità di accorciare le distanze dal dischetto con Idoyaga che però fallisce l’opportunità.

Non sbaglia invece Della Guardia che porta a casa un carico di speranze in vista del match di ritorno che si giocherà mercoledì 9 novembre al “D’Alcontres – Barone”. Nota curiosa: la gara di ritorno si giocherà quattro giorni prima del match di andata di campionato tra le due formazioni che sarà disputato al “De Simone”.