Avviata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Brolo la “Settimana in rosa”, organizzata nell’ambito della tradizionale campagna “mese rosa” per promuovere la prevenzione del tumore al seno.

Il palazzo municipale si tinge così di rosa, per tutta la settimana, per mantenere sempre alta l’attenzione nei confronti di una battaglia lunga e difficile come quella al tumore al seno.

Insieme all’associazione “Vivere la speranza” di Brolo e con il supporto concreto dei Consiglieri Comunali Linda Piscioneri e Piero Faustino, è stato predisposto un calendario di visite che verrà presentato sabato 29 ottobre nella sala Rita Atria a conclusione di una passeggiata di sensibilizzazione al problema oncologico che partirà alle 17 dalla Villa Comunale.

Per l’Assessore Tina Fioravanti “È fondamentale adottare le strategie di prevenzione per una diagnosi precoce e per ridurre il rischio di sviluppare un tumore. Ringrazio di cuore l’associazione Vivere la Speranza e i consiglieri Piscioneri e Faustino per la collaborazione concreta instaurata per questa iniziativa che è ormai un punto fermo nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione e di promozione della prevenzione che attuiamo periodicamente”.