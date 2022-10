E’ stato spento l’incendio che, nella serata di ieri, ha interessato le colline del villaggio Mili San Pietro, a Messina, generando preoccupazione tra i residenti di Via Castello. Qui alcune famiglie hanno volontariamente abbandonato le loro abitazioni in via precauzionale, per farvi poi rientro una volta concluse le operazioni di spegnimento.

Le fiamme erano divampate nel pomeriggio talmente violente da costringere i Vigili del Fuoco a un intenso lavoro per domarle, potenziano le squadre d’intervento. Il rogo ha infatti minacciato le abitazioni. Alla fine, si registrano danni soltanto alla vegetazione delle colline comprese tra Mili San Pietro e Tipoldo.

FOTO: ARCHIVIO