Un uomo di 81 anni è stato fermato a Pedara con l’accusa di avere ucciso Samuel Nizzari, 46 anni. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15.10 in Via Carrubella, strada al confine tra Catania e Gravina.

Il movente sarebbe da ricercare a dissapori circa lavori in un condominio per la sistemazione di una fognatura in comune nei garage. L’anziano avrebbe sparato contro la vittima che si trovava in strada, attingendolo al torace e alla testa. Samuel Nizzari lascia la moglie e due figli adolescenti. Viveva al secondo piano di una palazzina di Via Carrubella. Lavorava come rappresentanti di prodotti alimentari e agroalimentari.

I vicini lo ricordano come una persona dedicata alla famiglia, tranquilla e rispettata da tutti.