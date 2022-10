Spadafora – Anche Spadafora punta alla democrazia partecipata. È stato pubblicato nel giorni scorsi, a firma della Sindaca Tania Venuto il bando che sancisce le regole per presentare tutti i progetti. La scadenza è fissata per il 10 di novembre.

I cittadini potranno proporre quindi delle opere o comunque dei progetti da porre in essere. Secondo il regolamento infatti i Comuni debbono spendere una quota pari almeno al 2 percento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata. Quest’anno, come si legge dal bando, la quota provvisoria è di 14,500 euro “attesa l’odierna mancata comunicazione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi all’anno 2021, l’importo da spendere nell’anno 2022 con forme di Democrazia Partecipata è fissato, in via provvisoria e prudenziale”.

Le proposte, a seconda del contenuto, verranno distinte in segnalazioni e interventi. Le prime saranno dei “piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi al agli uffici competenti per conseguenti adempimenti gestionali e che non faranno parte del documento di partecipazione”. Gli interventi invece sono “opere, progetti o interventi di interesse comunale che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.”

Le proposte saranno valutate con diversi criteri, come ad esempio la compatibilità con il DUP, la fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi, la compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune, la stima dei costi e dei tempi e altri.

Possono partecipare tutti i cittadini residenti a Spadafora, associazioni e ditte.

Le aree tematiche sulle quali potranno essere presentate le proposte sono:

– ripristino o rinnovo segnaletica,

– arredo urbano

– attività culturali, sportive e ricreative

– attività sociali, scolastiche ed educative

Il regolamento completo è presente sul sito del Comune di Spadafora.