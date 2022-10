Messina – Luigi Genovese annuncia ricorso al Tar contro il risultato elettorale che, dopo i dati definitivi, lo vede escluso dall’Assemblea Regione siciliana.

“Pensavo che ci fossero i margini per intervenire in una fase precedente alla proclamazione”, ha affermato il giovane ex deputato regionale che è assistito dagli avvocati Marcello Scurria e Francesca Andò. In una conferenza a Palazzo Zanca è stato spiegato che non sono stati accolti i rilievi circa la verifica di voti di lista e preferenza.