Galati Mamertino – Il Città di Galati è stato sconfitto 1-0 in casa dal Sinagra, nel match di ritorno del primo turno di Coppa Sicilia, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria.

La formazione galatese è stata costretta a giocare gran parte dell’incontro in doppia inferiorità numerica, poi diventata tripla nel finale; infatti sono stati espulsi il capitano Giuseppe Truglio, Giuseppe Parafioriti e Francesco Parafioriti. Nonostante i cartellini rossi il Città di Galati, dopo aver subito il gol ospite al 14′ da De Gregorio, sfiora diverse volte la rete del pareggio, dimostrando una grande condizione fisica e atletica.

Il Sinagra ha, dunque, ribaltato il risultato della partita di andata, conclusasi sul risultato di 2-2; il Città di Galati recrimina nel finale per un presunto atterramento di Eric Campisi in area avversaria ma, tra le vibranti proteste dei calciatori e dei tifosi locali, il direttore di gara ha lasciato correre.

Parte meglio il Città di Galati e al 5′ Serio va vicino al vantaggio con una conclusione dal limite, che viene respinta dal portiere ospite Bonfiglio; l’estremo difensore del Sinagra al 6′ si salva anche su una conclusione di Enrico Parafioriti. Al 9′ terza occasione in pochi minuti per il Città di Galati, quando Tommaso Truglio di testa impegna Bonfiglio in angolo. Al 13′ il direttore di gara Citrano di Palermo estrae un cartellino rosso diretto ai danni del capitano locale Truglio, che aveva fermato al limite dell’area l’attaccante De Gregorio; l’arbitro ha valutato la chiara occasione da rete e ha optato per l’espulsione, tra le proteste dei calciatori del Città di Galati. Sulla punizione seguente arriva il vantaggio del Sinagra con De Gregorio, che dal limite in seconda battuta supera il portiere locale Bontempo. Il Città di Galati rimane in 9 uomini al 30′, quando viene espulso il centrocampista Parafioriti; la squadra galatese non demorde e continua ad attaccare, nonostante la doppia espulsione, e manca una clamorosa azione per il pareggio con Emanuele Serio, che colpisce di testa la traversa su cross di Parafioriti. Sul rovesciamento di fronte si rende pericoloso De Gregorio, ma il suo diagonale si perde a lato. Il Città di Galati ci prova anche al 38′ con Frisenda, ma il suo colpo di testa finisce a lato.

In apertura di ripresa il Città di Galati cerca di recuperare le energie, ma poi si rende pericoloso al 64′ con Serio dai 20 metri. Negli ultimi minuti si verificano tanti rovesciamenti di fronte, con il Città di Galati alla ricerca del pareggio e il Sinagra che, in contropiede, prova a chiudere il match. All’82’ Parafioriti va vicino al pareggio con una punizione dal vertice sinistro dell’area, che sbuca all’improvviso in area e mette in difficoltà Bonfiglio, che respinge in corner. All’84’ ancora Parafioriti, con una girata in area di rigore, spreca calciando oltre la traversa. All’86’ ci prova il Sinagra con Radici, ma il difensore locale Ravì Pinto spazza sulla linea. All’87’ Isidoro Truglio spreca l’occasione per il pareggio, mandando oltre la traversa dopo una bellissima azione personale di Eric Campisi. All’89’ proteste vibranti del Città di Galati per un atterramento di Eric Campisi in area avversaria, ma Citrano non ravvisa gli estremi per la massima punizione e anzi decreta la terza espulsione, per i locali, questa volta ai danni di Francesco Parafioriti. Il Città di Galati, anche in 8 uomini, sfiora clamorosamente il pareggio con Frisenda, che salta 3 difensori avversari ma non riesce a superare Bonfiglio.

Il Città di Galati esce così dalla competizione, ma ha subito la possibilità di riscattarsi Domenica 30 Ottobre, quando affronterà lo Stefano Catania in trasferta, per difendere il primo posto in classifica; infatti il Città di Galati guida il Campionato con 15 punti, seguito proprio dagli avversari a 13 punti.

Negli altri incontri di Coppa Sicilia da segnalare la netta vittoria del Rosmarino 3-0 sull’Aluntina, grazie alla doppietta di Arcuri e alla rete di Lo Castro; la squadra di Militello ha bissato il successo dell’andata, quando aveva superato gli avversari in trasferta 4-0.