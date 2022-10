Il Consiglio Comunale nella seduta del 25 ottobre ha approvato il Rendiconto di gestione finanziaria, con i voti favorevoli del gruppo di maggioranza consiliare e quelli contrari della minoranza.

Il provvedimento era stato sollecitato dal commissario regionale, dott. Garofalo, ed aveva ricevuto il parere dell’organo di revisione contabile. Le difficoltà evidenziate dai revisori riguardano il fondo crediti di dubbia esigibilità, che purtroppo è in aumento a causa del fatto che non si riesce ad introitare i tributi comunali a sufficienza e puntualmente, per come andrebbe fatto.

Ciò nonostante adesso l’attenzione dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio si sposta sull’altro adempimento rimasto in sospeso: il bilancio di previsione 2022.

Dopo l’approvazione del Consuntivo si è passati a discutere le due interrogazioni all’ordine del giorno: quella del gruppo di minoranza rappresentato dalla consigliera Zirilli, con la quale si chiedeva di conoscere lo stato dell’arte dei lavori di riqualificazione in corso nella frazione di Serro, e quella a firma del consigliere indipendente Mario Russo, incentrata sullo stato dei lavori nella frazione Calvaruso, nell’ambito del dissesto idrogeologico. Ad entrambe le interrogazioni ha risposto il Sindaco, Giuseppe Cavallaro.