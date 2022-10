Ci siamo occupati della vicenda già lo scorso mese di settembre con il grido di allarme dei Sindacati di categoria sulla scadenza del contratti per 46 vigili della Polizia Municipale di Messina.

Con Determina Dirigenziale n° 9368 del 25/10/2022 e Deliberazione di G.M. n° 360 del 25/10/2022, i lavoratori sono stati convocati il prossimo 31 Ottobre, alle ore 12, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca , per la sottoscrizione del contratto di proroga del termine di scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore) e determinato, con decorrenza il 01/11/2022 e con scadenza al 31/10/2023, nell’ambito del “Progetto per il rinnovo delle posizioni contrattuali a tempo parziale e determinato per il personale della Polizia Municipale anni 2021/2023” .

Grande la soddisfazione espressa dal sindacalista Giordano Gaetano, che innanzitutto ringrazia il Sindaco Dott. Federico Basile, La Segreteria/Direttore Generale D.ssa Rossana Carrubba, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Dott. Stefano Blasco nonché tutti gli attuali vertici del CSA- CISAL, Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione, Segretari Regionali, Pietro Fotia, Segretario Provinciale, Saro Contestabile segretario Aziendale insieme a tutti gli uffici preposti che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.

“Sono particolarmente emozionato in questo momento così importante per la vita lavorativa di questi validi ed insostituibili lavoratori;

il nostro impegno profuso a sostegno dei lavoratori, ha dato i suoi frutti. La tutela del lavoro, dei diritti, sono sempre stati i punti cardine della nostra attività sindacale, improntata sull’azione e mai sull’immobilismo, così come dimostrano i fatti. Al contempo, sono convinto del fatto che le grosse problematiche che attanagliano il mondo del lavoro, in particolare a Messina e provincia, richiedano ulteriori sforzi e nuova energia. In questo senso, siamo certi che il CSA e la segreteria confederale della CISAL in particolare nella nuova compagine, potrà supportarci efficacemente, per raggiungere nuove importanti mete” haq commentato Gaetano Giordano.