La Polizia Municipale di Capo d’Orlando ha svolto, questa mattina, con personale della ditta Bono che gestisce la raccolta differenziata sul territorio orlandino, un sevizio di controllo per corretto conferimento rifiuti.

Soprattutto nella via Benedetto Brin (nelle foto) ed in via Consolare Antica dove, dopo un accurato accertamento, sono riusciti a risalire agli autori del conferimento non regolare dei rifiuti, al quale verranno comminate le previste sanzioni.

I controlli sono stati effettuati dall’Ispettore Capo della Polizia Locale di Capo d’Orlando Giacomo Campisi, dall’Agente Leone Orifici e dagli ispettori ambientali Rosalia Franchina, Calro Ballato e Anna Maria Favazzi.