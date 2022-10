Messina – Hanno scelto di patteggiare e arrivare quindi a sentenza in tempi rapidi. E così è stato perché a tre mesi dal loro arresto sono state decise quattro condanne per un ammontare di 16 anni nei confronti degli imprenditori Saglimbeni di S. Teresa di Riva.

I quattro erano finiti agli arresti domiciliari il 21 luglio scorso. Erano accusati di aver imposto il “pizzo” sugli stipendi ai dipendenti della loro società “Top Market Srl”, obbligandoli alla restituzione in contanti di parte delle loro spettanze e facendo ricorso a minacce di licenziamento e soprusi. La società gestita dai quattro si occupa di un supermercato affiliato in franchising al “Gruppo Decò” (azienda del tutto estranea alla vicenda) all’interno del centro commerciale “Sceva shop” in via Torrente Portosalvo.

Il giudice per la indagini preliminari Monia De Francesco lo scorso 7 settembre aveva disposto il giudizio immediato, su richiesta del pubblico ministero Stefania La Rosa e aveva anche fissato l’udienza per il 7 dicembre, ma gli avvocati difensori dei quattro imprenditori hanno preferito la strada del patteggiamento concordando le pene con il pm La Rosa.

Queste le condanne: Domenico Saglimbene, ritenuto dalla Procura capo e promotore della consorteria criminale, 4 anni e 4 mesi e 1.400 euro di multa, al fratello Carmelo Saglimbeni 3 anni e 8 mesi e 1.200 euro di multa, a Carmen Saglimbeni 4 anni e 2 mesi e 1.400 euro e alla sorella Provvidenza Saglimbeni la pena di 4 anni e 1.200 euro di multa.