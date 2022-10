Roccavaldina – Un traguardo storico per il Comune di Roccavaldina. Una data memorabile, che restituirà alla collettività un preziosissimo bene, il punto di riferimento per eccellenza per tutti i roccesi. Verrà inaugurato domenica il Duomo di San Nicola, recentemente oggetto di un restauro conservativo.

A darne notizia, con non poca emozione, è il Sindaco Salvatore Visalli, che insieme alla sua squadra si è tanto prodigato affinché questo splendido gioiello tornasse alle sue originarie meravigliose fattezze. L’inaugurazione del Duomo dedicato a San Nicola di Bari avverrà domenica pomeriggio a partire dalle 17.00. A quell’ora infatti il simulacro di San Nicola muoverà in una piccola processione che partirà dalla Chiesa dei Cappuccini, dov’è attualmente conservato. L’appuntamento quindi è alla Villa dei Cappuccini per questo primo momento di comunità e preghiera. Da lì si arriverà fino al Duomo dove alle 18 circa ci sarà l’inaugurazione e la solenne Celebrazione Eucaristica. A celebrare la Messa il Vescovo Ausiliare Mons. Cesare di Pietro. Saranno presenti le autorità civili e militari, oltre che la cittadinanza tutta.

Il duomo di San Nicola è stato oggetto di un restauro totale che ha riguardato sia la facciata che gli interni. Sono inoltre stati fatti degli interventi strutturali. Ciò è stato possibile grazie a un finanziamento di più di 600 mila euro ottenuto dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture. Si tratta di un importante opera la cui facciata presenta delle connotazioni rinascimentali, così come la torre campanaria. Tre le navate interne, divise da colonne. Nel presbiterio è presente un sontuoso baldacchino in legno risalente al XVII secolo.

L’Amministrazione Comunale si è detta molto felice di questo importante momento che la comunità vivrà domenica. Il Sindaco Salvatore Visalli ha puntualizzato di come il duomo sia il punto di riferimento di tutta la cittadina e per questo restituirlo totalmente restaurato costituisce un fatto davvero positivo.