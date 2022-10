Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino ha aderito alla tre giorni del quarto Convegno di Storia dei Nebrodi, tenutosi a Ficarra dal 21 al 23 Ottobre 2022, con la realizzazione del Maestro Pippo Franchina di un araldo del Comune intagliato in pietra arenaria.

Il Maestro Franchina, artista e artigiano, ha creato uno splendido araldo in pietra arenaria, la stessa pietra usata nella storia per edificare i grandi monumenti dei Nebrodi; nel corso dell’evento di Ficarra si è svolto un simposio di scultura, dedicato all’arte degli scalpellini, in parallelo alle numerose relazioni inerenti l’identità storica del territorio e agli interventi dei Sindaci del comprensorio sul tema del “Sistema Nebrodi“.

L’evento svoltosi a Ficarra si è basato sulla pietra arenaria, elemento di identificazione di questa parte dei Nebrodi, e poi ha riguardato anche riflessioni sull’antica tradizione del baco da seta, sulla tutela dei patrimoni artistici e architettonici dei Nebrodi; inoltre, all’interno del Convegno di Storia dei Nebrodi, è stato riservato uno spazio alla presentazione di libri, a docufilm e alla musica popolare.