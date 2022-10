San Filippo del Mela – “Fare in modo che i rifiuti diventino risorse”. È questa la frase chiave della programmazione che sta ponendo in essere il Comune di San Filippo del Mela in materia di conferimento dei rifiuti ed ecologia. Nel comune della Valle del Mela sta per arrivare un “mangia-plastica”

Si tratta di una nuova, importante, risorsa che San Filippo avrà grazie ad un contributo a fondo perduto del Ministero della Transizione ecologica. Si tratta in totale di 29.524 euro con i quali si sta provvedendo all’acquisto di un eco-compattare “mangia plastica”, che verrà installato sul territorio comunale. Il Comune di San Filippo del Mela ha infatti partecipato ad un bando del Ministero, che prevedeva contributi a fondo perduto in favore dei Comuni.

Obiettivo dell’istallazione di questa nuova opera è quello di contenere la produzione di rifiuti in plastica ed incentivare le amministrazioni comunali nella gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.

“Si tratta di una buona iniziativa, -commenta il Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Gianni Pino a 98zero- anche perchè ci consentirà di dare un supporto alle attività produttive locali di San Filippo del Mela. Faremo una convenzione con tutti i negozianti che lo vorranno, in maniera tale che ogni qual volta tutti i cittadini andranno a conferire lì dentro le bottiglie di plastica, otterranno dei buoni punto. Questi buoni punto potranno essere tramutati in buoni spesa, buoni sconto e quant’altro. Anche da questo punto di vista servirà, -conclude il Primo Cittadino filippese- quindi è un incentivo per portare lì la plastica e ovviamente ci consentirà lo smaltimento di questa parte di rifiuto in maniera adeguata. Stiamo lavorando proprio per fare in modo che i rifiuti diventino risorse.”