Capri Leone – Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi in Sessione ordinaria Martedì 25 Ottobre, ha approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, tre variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 e due debiti fuori Bilancio riferiti all’anno 2021.

Il Rendiconto è stato applicato con i voti favorevoli dei 7 Consiglieri di maggioranza presenti, mentre hanno espresso parere contrario i 4 Consiglieri del gruppo di minoranza; la proposta è stata illustrata dal Dott. Mannino, in qualità di esperto del Sindaco Bernadette Grasso, il quale ha messo in evidenza i vari accantonamenti e ha sottolineato che il disavanzo è di carattere tecnico, non di tipo gestionale.

Sono intervenuti sull’argomento del Rendiconto i Consiglieri di minoranza Giorgio Caputo e Giuseppe Musarra. Il Consigliere Caputo ha chiesto alcune delucidazioni al Dott. Mannino, riguardo all’accensione prestiti, agli incassi del codice di gestione e agli interessi passivi della Cassa depositi e prestiti. Il Consigliere Musarra ha, invece, anticipato il suo voto contrario alla proposta, auspicando in futuro una collaborazione e un coinvolgimento anche della minoranza nelle decisioni politiche. Il Sindaco Bernadette Grasso ha poi annunciato che, prima dell’attuazione del prossimo Bilancio di previsione, verrà organizzata una riunione per discutere di proposte con tutti i Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza; il primo cittadino caprileonese ha spiegato la scelta di avvalersi della collaborazione del Dott. Mannino, in quanto si tratta di un esperto in termini di Bilanci comunali.

Sono state poi ratificate due variazioni d’urgenza al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024, attuate all’unanimità da tutti i Consiglieri presenti e spiegate dalla Dott.ssa Giuseppina Mangano; le variazioni si riferiscono alle spese per le elezioni regionali e politiche, e a un finanziamento di 150.000 euro per l’ospitalità diffusa. Questo contributo dell’ospitalità diffusa dovrà essere suddiviso tra i 10 Comuni interessati e il Comune di Capri Leone riceverà una somma di 25.000 euro, più 7.000 euro che verranno utilizzati per la pubblicità.

Un’altra variazione di Bilancio ha riguardato 5 decreti di finanziamento, che si riferiscono alla transizione digitale nell’ambito del PNRR; i 5 progetti sono l’adozione dell’App Io (12.150 euro), l’adozione della piattaforma PagoPA (34.599 euro), l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali (77.897 euro), l’utilizzo della piattaforma SPID (14.000 euro), l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici (79.222 euro). In questa variazione sono previsti anche i Fondi per il censimento.

I due debiti fuori Bilancio si basano sul pagamento di due professionisti, con una spesa di 800 e 1.000 euro. Il Consiglio Comunale ha poi discusso un’interrogazione, presentata dal gruppo di minoranza “Uniti per il futuro” in data 15 Settembre e che riguarda la mancata apertura dell’asilo nido comunale in Via Laganeto, e ha attuato l’impegno a promuovere la costituzione di Comunità di Energie rinnovabili e solidali. In riferimento all’interrogazione il Consigliere di minoranza Giorgio Caputo ha messo in evidenza tutti i passaggi dell’asilo, tra il finanziamento di 603.000 euro, il mutuo di 189.190,09 euro contratto con la Cassa depositi e prestiti per il cofinanziamento e l’arredamento completato il 7 Luglio 2020. L’argomento delle Comunità energetiche è stato illustrato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale ha fatto notare che il progetto si collega al PNRR e che già sono state individuate 14 cabine secondarie su tutto il territorio comunale di Capri Leone.

Il gruppo di maggioranza ha nominato come nuovo capogruppo il Consigliere Comunale Salvatore Liprino, che subentra al Consigliere Patrizia Messina (che aveva annunciato la decisione di dimettersi dalla carica di capogruppo) e, infine, è stato rinviato il punto riguardante la determina delle indennità del Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, per interlocuzioni con il Dipartimento degli enti locali.