Messina – Ad un mese esatto dal voto del 25 settembre l’ufficio centrale del Tribunale di Palermo ha ricevuto i dati definitivi delle sezioni di Messina e Catania.

E il dato che è venuto fuori dal controllo delle schede dove erano stati evidenziati una serie di errori riscontrati in alcune sezioni durante lo spoglio e la verbalizzazione. Nella circoscrizione di Messina diventa quindi ufficiale l’elezione di Giuseppe Laccoto e quindi resta fuori Luigi Genovese per soli 30 voti. L’ultimo seggio è andato a Laccoto con 14154 voti di lista, contro le 14124 preferenze espresse per Genovese.

Quest’ultimo lo scorso 10 ottobre aveva dovuto già incassare la decisione dell’ufficio circoscrizionale centrale presso il tribunale di Messina, che in seguito alla revisione della documentazione ha attestato che erano 65.684 anziché 65.289 le preferenze a favore della coalizione che sosteneva Cateno De Luca facendo quindi scattare il terzo seggio che ha fatto entrare Alessandro De Leo lasciando fuori la lista dei Popolari autonomisti e di conseguenza proprio Luigi Genovese.