Altri due bimbi che non toccheranno mai più terra, che non potranno crescere e conoscere la vita. I loro occhietti si sono chiusi per sempre sul Mediterraneo, durante una traversata della speranza partita alle 4 di domenica mattina da Sfax con destinazione le coste italiane.

Sono due gemellini di circa un mese. I loro corpicini erano tra i 60 migranti soccorso dalla Guardia Costiera al largo di Lampedusa. Sono morti durante il viaggio. Sono un maschietto e una femminuccia, morti perché sottopeso. Lei pesava un chilo e 200 grammi, lui appena due chili. Gli stessi genitori hanno riferito che i piccoli erano in cura in Tunisia. Speravano che in Italia potessero essere salvati con cure mirate.

E sono partiti proprio per farli curare, ma i piccolini non ce l’hanno fatta. Il decesso è avvenuto a 23 ore dalla loro partenza dalle coste tunisine. FOTO: ARCHIVIO