San Marco d’Alunzio – Il Comune di San Marco d’Alunzio ha pubblicato un avviso per l’affidamento di pulizia straordinaria delle vie e delle piazze, e per la salvaguardia e la manutenzione del verde pubblico.

L’affidamento verrà attivato con il progetto “Povertà ed emergenze sociali – attività socialmente utili“, vista la volontà dell’Amministrazione Comunale aluntina di favorire l’inclusione sociale dei soggetti in difficoltà con attività di servizio civico; in questo caso i soggetti dovranno occuparsi proprio della pulizia di vie e piazze, in particolare dopo momenti di festività cittadine, e della manutenzione del verde pubblico.

La partecipazione alle suddette attività socialmente utili non potrà essere configurata come lavoro subordinato, trattandosi di un’attività volontaria, dietro un compenso forfettario di natura non corrispettiva, ma esclusivamente assistenziale. Potranno presentare istanza tutti i residenti nel Comune di San Marco d’Alunzio, con un reddito ISEE non superiore a 10.632,40 euro, entro l’improrogabile termine del 7 Novembre 2022, presso il protocollo generale del Comune.

Alla domanda di partecipazione gli interessati dovranno allegare la seguente documentazione: copia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) completa di attestazione ISEE, in corso di validità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate; una fotocopia del documento di riconoscimento; la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle attività indicate nel progetto; la dichiarazione relativa allo stato di occupazione e/o disoccupazione.