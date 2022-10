Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, con la Determina Sindacale n. 12 del 25 Ottobre 2022, ha individuato come nuovo Segretario Comunale la Dott.ssa Angela Ricca.

La scelta è ricaduta su un Segretario, idoneo a svolgere le proprie relative funzioni presso la Segreteria convenzionata tra i Comuni di Galati Mamertino e di Alcara Li Fusi; la presente Determina dovrà essere trasmessa all’UTG – Prefettura di Palermo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ai fini dell’assegnazione del Segretario sopra indicato.

Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino aveva approvato la convenzione, con il Comune di Alcara Li Fusi, per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale, lo scorso 6 Settembre; in data 7 Ottobre 2022 il Consiglio Comunale di Alcara Li Fusi ha applicato la stessa convenzione. La decisione di individuare il nuovo Segretario Comunale è ricaduta sul Sindaco galatese Amadore, visto l’art. 3 della convenzione, in base al quale la nomina è di sua competenza, essendo il paese di Galati Mamertino Comune capofila della convenzione.

La Dott.ssa Angela Ricca è stata selezionata, evidenziate le sue significative esperienze di lavoro e il possesso di adeguati titoli culturali, accademici e specialistici che dispongono per la totale idoneità dell’interessata, a ricoprire l’Ufficio di Segreteria convenzionata.