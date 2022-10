Sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l’anno 2021 e sottoscritta la pre-intesa per l’anno 2022 al comune di San Salvatore Fitalia.

Per la parte sindacale era presente Nino Pizzino per la FP CGIL e la RSU – Fp CGIL, Natale Granza e Monachino Patria, mentre per la parte pubblica la segreteria comunale, dott.ssa Gabriella Crimi e la dott.ssa Alfonsa Franchina, responsabile dell’area finanziaria.

Con tale sottoscrizione, pertanto, saranno pagati da subito, ai dipendenti dell’Ente, circa una quarantina, tutte le indennità del salario accessorio per l’anno 2021, quali: reperibilità, rischio, indennità servizio esterno, festivi, specifiche responsabilità, produttività, ecc..

Un ulteriore segnale di attenzione, alle legittime aspettative dei lavoratori, oltre alla costituzione del fondo, è stato dato con la sottoscrizione della pre-intesa per l’anno 2022, con la quale si è dato corso all’attivazione, dopo decenni di stallo, alle progressioni economiche orizzontali.

Progressioni che, nel solo 2022, interesseranno circa il 40% dei dipendenti aventi diritto (il 35% del totale), mentre, per la restante platea dei dipendenti, le progressioni si attiveranno e proseguiranno anche nel 2023.

Una iniziativa ed un percorso, non scontato e che ha visto, Parte Pubblica, FP CGIL e RSU, protagonisti di una importante e proficua intesa contrattuale, sia per l’Ente, che ha voluto dare un riconoscimento al lavoro dei propri dipendenti e sia per i dipendenti del comune di San Salvatore di Fitalia, i quali, potranno migliorare le proprie condizioni salariali a partire dal 2022.