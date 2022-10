Sarà la ditta Don Santo di Brolo a garantire il servizio di mensa per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

L’importo complessivo per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica è di 217.039,33 Euro con un ribasso offerto di poco superiore all’uno per cento.

Si tratta di un affidamento che riguarderà l’intero anno scolastico in corso, fino al prossimo mese di giugno, per un totale di circa 45 mila pasti da somministrare compresi quelli per il personale docente e ATA.

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Brolo ha previsto delle esenzioni totali, o del 50%, del pagamento della retta per il servizio di mensa scolastica.

I requisiti richiesti per l’esenzione totale sono:

Minore inserito in famiglia con attestazione ISEE fino a 3.000,00 € e con un genitore in atto disoccupato.

Minore con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 Art. 3 Comma 3.

Minore sottoposto a particolari provvedimenti dell’autorità di vigilanza.

Minore orfano.

Il requisito per poter accedere alla riduzione del 50% (a partire dal secondo figlio) è di avere due o più figli iscritti alla mensa scolastica.

Il consigliere comunale di opposizione, ed ex vice sindaco Gaetano Scaffidi, attraverso un video sulla propria pagina Facebook critica la scelta di aumentare la tariffa della mensa scolastica. “Aumento dei singoli pasti del 27% per la scuola dell’Infanzia e del 33% per la Primaria e Secondaria. Ma non era stata azzerata la giunta comunale “per dare uno slancio nuovo all’azione amministrativa e cercare soluzioni alla grave crisi economica del nostro Comune? Quindi la soluzione è quella di aumentare le spese delle famiglie brolesi Complimenti Sindaco” ha commentato Scaffidi.