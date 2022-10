Andrà in onda su Rai Tre, durante la puntata di GEO di venerdì 28 ottobre poco dopo le ore 18:00 il documentario “Salina, il profumo di casa” della regista Olivella Foresta.

Il documentario, della durata di 48 minuti, racconta il ritorno sull’isola dopo tanti anni di vita da emigrati in Australia di Lorenzo, 93 anni, Antonio e la moglie Concetta, 90 e 85 anni, che hanno scelto di lasciare gli affetti più cari come figli e nipoti per tornare dove sono nati.

La storia di un’isola è legata ad arrivi e partenze, e quella di Salina non fa eccezione. Così la vita di Antonio e Concetta si intreccia alla storia dell’isola più verde delle Eolie, ed alla sua economia basata prevalentemente sulla produzione della Malvasia e dei capperi, oltre che, chiaramente, sul turismo.

Il racconto guarda alla storia dei protagonisti e alla loro quotidianità, e alla loro capacità di lasciare che piano piano la vita oltre oceano diventi solo un ricordo, felici della scelta fatta.

Il documentario è stato girato nel corso di un anno e le fasi della produzione della Malvasia e dei capperi sono raccontate seguendo il corso delle stagioni.

Di seguito il trailer del documentario: