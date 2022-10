Santa Lucia del Mela – Santa Lucia del Mela punta sul turismo. La ridente cittadina, culla di storia e memoria, è stata e sarà sede di numerose gite turistiche da parte di gruppi provenienti da svariate parti della Sicilia.

Domenica 30 toccherà ad una associazione di Fiumefreddo, Sicilia Cultury, che visiterà Santa Lucia del Mela. Dalla splendida Cattedrale alle Catacombe dei Cappuccini, senza dimenticare il meraviglioso Santuario di Maria delle Neve, adesso visitabile dopo i recenti lavori di restauro. Prima difatti essendo il Castello oggetto di un restauro conservativo, e non era possibile visitarlo.

Un turismo che fa bene a Santa Lucia del Mela innanzitutto perché in questo modo si riescono a far conoscere le mille meraviglie di questa cittadina nel cuore della Valle del Mela. Senza tralasciare un elemento altrettanto importante, ovvero l’aspetto economico. Turismo ed economia locale infatti spesso vanno a braccetto. Quando i gruppi di turisti raggiungono Santa Lucia è un modo Quindi per far rivivere l’artigianato locale e soprattutto il settore enogastronomico che a Santa Lucia del Mela è una vera eccellenza. Parliamo quindi di ristoranti, trattorie, maestri pasticceri che per la loro bravura sono rinomati in tutta Italia.

L’ultimo gruppo di turisti che ha visitato a Santa Lucia del Mela è arrivato nella cittadina domenica 9 ottobre. In quell’occasione si erano recati nella città del Castello il Lions Club di Capo d’Orlando, la Fraternità C.L. di Messina e i docenti dell’Istituto “Antonello” di Messina.

Per il prossimo mese di novembre l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Matteo Sciotto, prevede che altri gruppi raggiungeranno Santa Lucia. Lodevole l’impegno dell’Assessore al turismo Benedetto Merulla, e sta ponendo in essere numerose iniziative per far sì che sia sempre più gente possa apprezzare le bellezze di Santa Lucia del Mela.