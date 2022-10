Sabato 22 ottobre si è svolta presso la sede del CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) di Villafranca Tirrena la presentazione del libro “Copriti bene” di Maria Francesca Tommasini, ispirato alla storia di Graziella Campagna. L’incontro organizzato dal CAG con il patrocinio del Comune di Villafranca Tirrena è stato coordinato dal vicesindaco di Villafranca Nino Costa.

Alla serata erano presenti il sindaco Giuseppe Cavallaro, l’assessore alla cultura Gianfranca Alessi, e il dottore Pasquale Campagna. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Villafranca che ha sottolineato il fatto che la storia di Graziella sia nel cuore di tutti gli abitanti di luogo e che è importante non dimenticare per coltivare la cultura della legalità, è intervenuta Federica Andronaco, presidentessa del CAG, la quale ha ricordato che il Centro è in prima linea nel “seminare” legalità tra i giovani ed i bambini. La Presidentessa ha ricordato che il CAG ha preso parte all’ ultima Marcia della legalità.

Il Vicesindaco ha, quindi, passato la parola a Pasquale Campagna, fratello della sfortunata Graziella. Il Dottore Campagna dopo avere ripercorso in linea generale la tragica storia che ha visto coinvolta la sua famiglia ed essersi soffermato sulle vicende giudiziarie che, ancora, a distanza di oltre un ventennio, fanno discutere, ha ribadito che la morte di Graziella non è stata vana. Il suo ricordo è vivo più che mai e la sua storia, fonte di ispirazione di libri, film e non da ultimo di “Copriti bene” di Maria Francesca Tommasini è utile per ricordare che la mafia non è scomparsa. Negli anni ha continuato e continua ad esistere. Ha solo cambiato sembianze ma non ha smesso di allungare i suoi tentacoli anche all’interno delle istituzioni che sarebbero deputate a combatterla. Il seme della legalità e della giustizia va, pertanto, prepotentemente instillato sin dalla più tenera età e di mafia si deve parlare anche, e principalmente, nelle scuole, luogo in cui gli uomini di domani si formano.

Il dottore Campagna ha aggiunto che quest’anno a Torino, durante la Giornata della Memoria delle vittime di mafia, la storia di Graziella è stata ricordata insieme a quella di tante altre vittime di mafia. “Del libro della Tommasini” – ha detto il dottore Campagna – mi ha colpito il passo in cui si parla di Graziella che, dinnanzi allo specchio, immagina il suo futuro di donna, sposa e mamma. Quel futuro Graziella non lo ha potuto vivere, le è stato negato!”. Il ricordo va, poi, alla mamma che, in quel disgraziato giorno, accompagna Graziella fino alla porta di casa e come scritto nel libro le sussurra “Copriti bene”. La mamma non ha potuto proteggere Graziella come non l’ha potuta proteggere la sua famiglia. “Non c’è e non c’è mai stata in loro – ha ribadito il Dottore Campagna – voglia di vendetta quanto, piuttosto, grande senso di responsabilità e di dolore”.

Il vicesindaco Costa ha dato la parola alla scrittrice Maria Francesca Tommasini la quale ha manifestato la propria emozione nel presentare “Copriti bene” nel luogo in cui i fatti si sono svolti. Il libro, spiega l’autrice, è nato dalla volontà di creare un lavoro che potesse aiutare i più piccoli (bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado) ad approcciarsi al tema mafia. Da qui l’idea di scrivere “Copriti bene” che, sì è destinato ad un pubblico giovane, ma che dovrebbe essere letto anche dagli adulti. Ci sono libri – sostiene l’autrice – che vanno letti da tutti, grandi e piccini, perché i valori etico-morali che essi propongono sono universali. “Copriti bene” è una favola con un finale triste e non poteva essere diversamente perché è una storia vera. In genere i bambini si attendo una favola con un lieto fine. La realtà non deve essere nascosta ai bambini – sostiene la Tommasini- essa va raccontata in maniera dolce, delicata così da potere arrivare alla loro anima senza ferirli o traumatizzarli.

Il pittore Simone Caliò ha, poi, spiegato la nascita della collaborazione con la Tommasini. Una collaborazione nata casualmente ma riuscita. Il compito del pittore-illustratore è sempre un compito molto gravoso perché deve trasferire in immagine dei concetti. Lo è ancor di più quando la storia è profondamente tragica. “I colori da me usati anche nelle mie opere pittoriche” – spiega Caliò – mi hanno aiutato ad attutire la cupezza della storia che ritrova un senso di speranza nell’immagine finale, che è anche quella di copertina, in cui Graziella ed il suo cane Ciccio si abbracciano sul ponte dell’arcobaleno”.

Il vicesindaco ha lasciato la parola all’assessore alla cultura, Gianfranca Alessi che, impegnata quale docente nella scuola primaria, ha ribadito l’importanza di libri come “Copriti bene” che devono trovare spazio nei progetti legalità. Anche la maestra Caterina Catona si è detta commossa dalla storia di Graziella ed ha ribadito l’importanza di guidare i bambini nella conoscenza di una storia che fa parte della nostra terra. Infine il Dott. Ezio Olivo ha voluto rendere la propria testimonianza e ribadire che i giovani devono essere abituati sin dalla più tenera età al rigore metodologico ed alla conoscenza di valori alti ed immutabili nel tempo (legalità, giustizia, senso del dovere etc.).

Il piacevolissimo incontro svoltosi in un ambiente familiare e di sentita partecipazione si è concluso alle ore 20. La Tommasini, dopo aver rinnovato i propri ringraziamenti all’amministrazione comunale, ai giovani del CAG ed a tutti gli intervenuti, ha auspicato che il seme della legalità possa germogliare e che “Copriti bene” possa aiutare a maturare il senso di appartenenza ad una comunità-Stato che spesso, come nella storia giudiziaria di Graziella, ha tradito le auspicate aspettative di giustizia.