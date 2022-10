San Pier Niceto – Torna potabile l’acqua a San Pier Niceto. Dalle ultime analisi effettuate infatti si evince che i requisiti di qualità batteriologica sono conformi ai parametri previsti dalla legge. Quindi i sanpietresi potranno tornare a bere l’acqua dai propri rubinetti.

Proprio oggi il Sindaco Domenico Nastasi ha emanato un’ordinanza che sancisce la potabilità dell’acqua e il ritorno nella norma dei requisiti di qualità necessari affinchè l’acqua del civico acquedotto possa essere utilizzata per il consumo umano. Il divieto di utilizzo era scattato lo scorso 19 ottobre. In quell’occasione era stata diramata un’ordinanza che vietava l’utilizzo del liquido per fini umani. La comunicazione era stata diffusa anche tramite social e l’alert system. Il Sindaco aveva altresì provveduto a distribuire acqua nelle scuole cittadine.

Oggi la contro-ordinanza che pone fine all’emergenza e riporta la situazione alla normalità.