Patti – Nell’ultima seduta del civico consesso, i consiglieri comunali hanno approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione. Compatta la maggioranza che ha votato favorevolmente il documento.

In questo documento, sono elencate tutte le spese che saranno sostenute nell’anno e tutte le entrate che serviranno per finanziarle. L’atto è stato approvato con esecutività immediata.

L’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione è motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione Bonsignore. Infatti, nonostante il voto contrario dei consiglieri Aquino (ex sindaco) e Bonanno (ex vice sindaco), il DUP ha ricevuto, anche il voto favorevole dei consiglieri Cangemi e Pollicita, espressione della minoranza consiliare.

“Abbiamo individuato le linee strategiche che rappresentano l’approccio programmatico al mandato elettorale –ha detto l’assessore al bilancio Sidoti-, a partire dalla visione dell’Ente e della sua missione territoriale, e coerentemente con l’analisi delle condizioni esterne ed interne appositamente sviluppata ed inserita nella prima parte del Documento Unico di Programmazione, con particolare riferimento al contesto economico nazionale e regionale; alle caratteristiche della popolazione, del territorio e dell’economia insediata. Tale analisi. già in parte sviluppata per l’elaborazione del programma elettorale, è stata ampliata e aggiornata per declinare i correlati obiettivi strategici che si intendono perseguire nei prossimi anni.

Il percorso disegnato non può prescindere da un miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa che sfrutti le potenzialità offerte dalla digitalizzazione. Si tratta di un’esigenza legata alle crescenti complessità con cui il governo del territorio si deve confrontare.

Coltiviamo una visione della città come soggetto non chiuso entro i suoi confini –continua Sidoti-, ma capace di stabilire ponti con il resto dell’isola e, ancor di più, con il contesto europeo che è parte della propria identità e fonte di potenzialità di sviluppo e crescita. Questa visione incide sull’esigenza di realizzare uno sviluppo urbano funzionale e sostenibile che migliori la qualità della vita delle persone, riduca l’impatto ambientale delle attività umane e consolidi la vocazione della città ad un turismo non necessariamente legato alla stagionalità ma caratterizzato dalla spiccata identità storico-culturale della città.”

Alla base del percorso che l’Amministrazione comunale Bonsignore intende intraprendere, vi sono delle linee strategiche caratterizzate da:

1. Un’amministrazione efficiente e votata al servizio della cittadinanza;

2. Uno sviluppo urbano funzionale e sostenibile;

3. Un contesto urbano vitale grazie allo sviluppo economico e turistico;

4. La Cultura come strumento di crescita individuale e collettiva;

5. Centralità alle persone, sport e politiche sociali.

Il Bilancio di Previsione 2022 che è l’espressione e la sintesi contabile della programmazione dell’Ente atto a rispondere alle necessità della collettività, ammonta a 106.644.702.12 euro.

L’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione consentirà all’ente di mettere in sicurezza i conti economici e di dare esecuzione per il secondo anno al Piano di Riequilibrio, e nonostante le ristrettezze di bilancio, di: procedere con l’assunzione di 1 Geometra e di 1 assistente sociale, le cui procedure sono state già espletate negli anni passati; avviare le procedure per l’assunzione di 2 educatori per il Nido; dare copertura al Piano delle Opere Pubbliche per oltre 20 milioni di euro; realizzare oltre 400 mila euro di interventi per manutenzione strade, costruzione di un ulteriore lotto dell’Acquedotto delle frazioni, la realizzazione/ampliamento di parcheggi. Migliorare il decoro urbano e la gestione del verde con ulteriori interventi per più di 40.000 euro, che consentiranno di potare gli alteri e intervenire sui parchi e le ville comunali. Ma il bilancio approvato, guarda anche al futuro, con la previsione per il 2023 di stabilizzare 45 Asu.