Capri Leone – L’Amministrazione Comunale di Capri Leone informa la cittadinanza che da Lunedì 24 Ottobre sono stati modificati gli orari di ricevimento al pubblico degli Uffici Comunali.

Gli Uffici Comunali rimarranno aperti al pubblico nei giorni ed orari di seguito riportati: Martedì dalle ore 9:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 9:30 alle 12:30, e Giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e anche nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli amministratori avvisano anche sui lavori di manutenzione, effettuati sul territorio comunale, negli ultimi giorni attraverso la tradizionale Rubrica dell’Amministrazione trasparente. Sono state eseguite, tra le altre: la pulizia della rete fognaria, la manutenzione della pompa di sollevamento, la pulizia dei cimiteri di Capri Leone e di Rocca di Capri Leone, l’installazione di giochini negli asili, il rinnovo della tettoia alle Scuole elementari, la pulizia del torrente in Contrada Laganeto, la sostituzione delle grate in ferro sulla Via Nazionale e la partecipazione al bando 1.4.5 del PNRR.