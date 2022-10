Barcellona – Chiusura al transito della Strada Provinciale 73 di Femminamorta, a Barcellona Pozzo di Gotto, dal Km 3+590 al km 3+750 dalle ore 7:00 del 26 ottobre alle ore 17:00 del 09 novembre 2022 e, comunque, fino alla conclusione dei lavori.

L’ordinanza è stata emanata dagli Uffici della Città Metropolitana di Messina per consentire in sicurezza l’esecuzione dei lavori di demolizione e rifacimento del cassonetto stradale nel tratto dissestato compreso nei tornanti.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo:

– dal centro abitato di Merì, in direzione Femminamorta, e dal tratto a valle dell’intervento in direzione strada statale 113: strada provinciale 73 di Femminamorta in ambo le direzioni.

– dalla frazione Oreto di Barcellona Pozzo di Gotto, in direzione Femminamorta, e dal tratto a valle dell’intervento in direzione strada statale 113: strada provinciale 73 di Femminamorta in ambo le direzioni.

E’ consentito ai soli residenti, raggiungere le proprie abitazioni. In caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà a riaprire il transito per i mezzi di soccorso.