Messina – Non destano preoccupazioni le condizioni di Cateno De Luca. Il leader di Sicilia Vera – Sud chiama Nord si è sentito male ieri pomeriggio mentre si trovava nella sua segreteria politica.

Attualmente è ricoverato al Policlinico Universitario di Messina. Il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti.

“Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza, invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia – si legge in una nota – Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente ed evitare di recarsi personalmente in ospedale”.

Nelle scorse ore, non appena si è diffusa la notizia, tantissimi sono stati i messaggi a sostegno di Cateno De Luca.