WhatsApp in down in tutta Italia a partire dalle 9 di stamattina. Problemi di funzionamento per l’app di messaggistica più utilizzata.

Non si riescono a inviare o ricevere messaggi e i problemi di funzionamento riguardano sia la versione per smartphone che quella per pc, WhatsApp Web. Già ieri sera, intorno alle 18, il servizio aveva avuto qualche problema.

Non sono ancora chiare né la causa né la portata del disservizio. Non risultano invece problematiche per le altre applicazioni di proprietà di Meta, come Instagram e Facebook. FOTO: Freepik by natanaelginting