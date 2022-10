Longi – E’ stato fissato per Venerdì 4 Novembre alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare situata in località “Campetto Plurimo“, il Consiglio Comunale di Longi per l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024, di due debiti fuori Bilancio, del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e delle tariffe per l’anno 2022.

Il civico consesso longese discuterà anche di altri argomenti all’ordine del giorno, tra cui dei servizi pubblici a domanda individuale, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per l’anno 2022, del Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie.

Questi tutti i punti da discutere, che sono 10 in totale:

1) Lettura e approvazione verbali Seduta precedente del 31 Maggio 2022;

2) Conferma delle tariffe – anno 2022;

3) Servizi pubblici a domanda individuale – tariffe anno 2022;

4) Approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, Elenco annuale 2022, Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022/2023;

5) Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali per l’anno 2022;

6) Verifica delle qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, e Determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di fabbricato;

7) Approvazione Piano triennale 2022/2024 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;

8) Approvazione del D.U.P. 2022/2024 del Bilancio di previsione triennale e relativi allegati;

9) Riconoscimento debito fuori Bilancio, emesso dal G.O.P. del Tribunale di Patti;

10) Riconoscimento debito fuori Bilancio, in adempimento alla sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Sicilia.