San Salvatore di Fitalia – Il capitano della Fitalese Luigi Lombardo ha deciso di fermarsi col calcio giocato e ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica, dopo un po’ di tempo e varie riflessioni in seguito a un incidente estivo.

Per il capitano Lombardo (nella foto insieme al capitano del Città di Galati Truglio durante un triangolare), 46 anni, non è stato facile ripartire dopo il brutto incidente, e la preparazione atletica iniziata in ritardo è stata un vincolo fondamentale per la decisione di fermarsi col calcio giocato.

Luigi Lombardo lascia la Fitalese, dopo l’ultima stagione disputata da protagonista, con la promozione conquistata in Seconda Categoria e la vittoria della Coppa disciplina 2021/2022. Il capitano continuerà ad essere dirigente della società Fitalese, che attualmente si trova al quinto posto nel Girone C di Seconda Categoria,

La società ringrazia il capitano Lombardo, in quanto 3 anni fa ha dato inizio a tutti i successi e in tutte le stagioni giocate ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia. “Ragazzi buongiorno a tutti, volevo comunicarvi, dopo un’attenta riflessione e tranquilla chiacchierata con il mister, la mia decisione di non giocare più, – afferma Luigi Lombardo – ma sarò dirigente al 500%. Mi raccomando continuate così, che ci divertiremo. Forza Fitalese“.