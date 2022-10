Mistretta – Niente mensa scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia di Mistretta, e così le mamme si sono riunite davanti al palazzo municipale, questa mattina, per protestare per il mancato avvio del servizio di refezione scolastica assente da un anno e per chiederne l’attivazione.

“Siamo qui per rivendicare i nostri diritti, affinché venga attivato il servizio mensa per i nostri figli – dicono le mamme amastratine. Non capiamo perché la scuola deve essere sempre messa da parte. Speriamo che tutto si risolva il prima possibile.

Chiediamo il servizio per i nostri bimbi, vogliamo l’attivazione perchè fondamentale soprattutto per i genitori che lavorano – continuano. Siamo arrabbiati, da anni ormai le famiglie si lamentano della mancanza della mensa. Se si vuole pensare a un reale sviluppo di questo paese bisogna pensare alle famiglie che abitano questo paese e ai servizi per le famiglie”.

Al confronto con le mamme questa mattina il sindaco Sebastiano Sanzarello e l’assessore Massimiliano Melidone, che hanno spiegato come si debba attendere qualche settimana per la ripartenza, per via dell’approvazione del bilancio.

“Capiamo la rabbia e la delusione dei genitori, ma c’è tutto il nostro impegno – spiega l’assessore al Melidone. La situazione al momento è statica perché gli uffici stanno studiando quanto necessario”.

Infine tra le proposte avanzate, in attesa della riattivazione un servizio di ristorazione esterno o la preparazione dei pasti da parte delle mamme, proposte che non hanno entusiasmato i genitori.