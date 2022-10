San Filippo del Mela – Da giorni tiene banco la questione del Pronto Soccorso del Fogliani e delle vicende sviluppate in seguito all’annuncio del suo potenziamento.

Sulla querelle è intervenuto anche il Sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino. Il Primo Cittadino filippese, da sempre attento a tutte le tematiche che riguardano la Valle del Mela, ha spostato l’attenzione su un altro, importante, problema: il corretto funzionamento dei due ospedali, ovvero quello di Milazzo e il “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Sindaco Pino ha posto l’accento sul fatto che, mentre qui si discute dell’ipotetico spostamento temporaneo del Pronto Soccorso a causa dei lavori di potenziamento, nessuno parla del fatto che c’è gente che per curarsi deve andare in altri centri della Sicilia o del Nord Italia. Tutto nell’indifferenza generale, come se questo fosse normale.

“Premetto, in questo mio intervento da amministratore comunale, che non ho niente e nessuno da difendere e che, a volte, è difficile difendere l’indifendibile. Il problema della sanità, nazionale e non solo regionale, non si riesce a risolvere, anche per i frequenti ed inopportuni tagli (effettuati, probabilmente, su parti di servizio necessarie e non su prebende, che servono solo a garantire clientele).

E’ vero, secondo me la politica ha sbagliato, soprattutto tutte le volte che, con la speranza di ottenere il consenso, è andata dietro all’accattone di turno, che cambia pelle tutte le volte che non ottiene favori personali. I nostri governati, regionali e nazionali, devono imparare a volare alto ed a non rincorrere chi, di volta in volta, cerca facili strumentalizzazioni, su un diritto fondamentale e primario, che è quello della salute.

Il diritto alla salute non è negoziabile -chiosa l’avvocato Gianni Pino- ed appare incomprensibile, per quanto mi riguarda, polemizzare (chiaramente in maniera strumentale) nel momento in cui ci si accinge ad intervenire per cercare di migliorare una struttura dell’ospedale di Milazzo (pronto soccorso) e, quindi, anche il servizio. ”

Entra poi nel vivo della questione: “Incominciamo a parlare di cose serie, anche per cercare di migliorare un servizio, che, da sempre, zoppica, in maniera vistosa, e cerchiamo di dare indicazioni, soprattutto noi amministratori, su come vorremmo che venissero impostati i servizi, nei due ospedali di zona. Mi preoccupa tanto il fatto che i due ospedali non funzionino in maniera ottimale, ma mi preoccupa di più il fatto che, chi combatte con patologie importanti, è costretto ad andare ad effettuare terapie, non solo al nord (e questo è già grave) ma anche a Messina, Taormina o Catania (e questo è ancora più grave) e mi preoccupa, ancora di più, il fatto che nessuno ne parli.”