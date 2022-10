La III Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina ha nuovamente disposto la chiusura totale al transito nel tratto di Strada Provinciale 147 che costeggia il faro di Capo d’Orlando.

La strada, che collega il centro paladino al Borgo di San Gregorio, sarà chiusa nel tratto compreso tra il km 2+200 e il km 2+480 a partire dalle ore 07:00 di domani, 25 ottobre, e fino al 25 novembre, per lavori di consolidamento del piano viabile.

La consegna dei lavori dell’importante arteria viaria – che era stata temporaneamente riaperta in occasione della Festa patronale di Maria Santissima – risale a quasi un anno e due mesi fa, esattamente al 9 settembre del 2021. Ad aggiudicarsi l’intervento era stata l’impresa Alberti Costruzioni srl di Messina, per un importo di 439mila euro.

Adesso si spera che questa sarà l’ultima chiusura della Strada Provinciale 147, che oltre ad rappresentare una importante via di fuga per i residenti nel centro tirrenico, è un percorso panoramico molto utilizzato da chi fa jogging o ama passeggiare in bicicletta.

In attesa della riapertura definitiva la Città Metropolitana di Messina suggerisce il seguente percorso alternativo:

– Da Capo d’Orlando centro verso San Gregorio: Via Libertà S.S. 116 fino all’incrocio con la S.S. 113, S.S. 113 in direzione Messina fino alla Strada Comunale C/da S. Gregorio, Villa Bagnoli;

– Da San Gregorio verso Capo d’Orlando centro: Villa Bagnoli, Strada Comunale San Gregorio, S.S. 113 in direzione Palermo fino all’incrocio con la S.S. 116, proseguire sulla S.S. 116. Via Libertà fino al centro urbano di Capo d’Orlando.