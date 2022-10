Spadafora – L’emozione era palpabile. La gioia incontenibile. Un abbraccio che la Parrocchia dei Ss. Giuseppe e Martino, precisamente la Chiesa “Sacro Cuore” di Spadafora, ha contenuto con difficoltà. È sacerdote Don Tonino Garufi. È stato ordinato sabato, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di S. Ecc. Rev.mo Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.

Un sabato pomeriggio insolito per Spadafora, che ha visto arrivare sacerdoti da tutto l’interland per unirsi in preghiera con Tonino. Insieme a loro, da lassù, c’era sicuramente anche il suo amatissimo papà, a vegliare su di lui e pregare. Tonino è figlio infatti di Giovanni Garufi, l’amato diacono di Spadafora che si è spento lo scorso agosto. Oggi Giovanni è sicuramente felice nel vedere suo figlio raggiungere un traguardo importante. Traguardo in cui il suo esempio e il suo insegnamento hanno tracciato sicuramente una importante via.

Una lunga cerimonia, ricca di tutti quei riti e quei segni essenziali, che costituiscono il cuore di un rito così importante. Tanta la commozione negli occhi di Tonino, della sua mamma e di tutta la sua famiglia. Alla fine della Celebrazione i dovuti ringraziamenti che don Don Tonino a riservato a quanti hanno condiviso con lui questo cammino, facendo parte in un modo o nell’altro. Immancabile il pensiero per la sua mamma e anche per il suo papà.

Domenica, sempre a Spadafora Padre Tonino Garufi ha celebrato la sua Prima Messa.