Grande successo ieri a Spadafora per la prima edizione della “Camminata in Rosa”. Momenti fortemente emozionanti e di grande solidarietà nell’accogliente comunità, per ricordare l’importanza della prevenzione e dei controlli nella lotta contro il tumore al seno, “un dramma interiore terribile per una donna”.

Un momento della vita che non è solo drammatico ma impone anche un grande sforzo di consapevolezza, di equilibrio psicofisico per affrontare lucidamente una malattia che fa TANTISSIMA PAURA.

La passeggiata collettiva è stata organizzata dalle due amministrazioni comunali di Spadafora e Venetico, in collaborazione con “FNP -CISL Pensionati Messina – Coordinamento politiche di genere e le associazioni Soroptimist, Pro Loco Spadafora, Misericordia Spadafora, Anteas e Venetico per Tutti.

“È stata una giornata intensa, una bellissima iniziativa – a dirlo è la sindaca Tania Venuto – che ha visto coinvolte diverse donne. Purtroppo in ogni casa si combatte contro questo terribile male e, quindi, è sempre più la sensibilità mostrata verso queste iniziative che riguardano la prevenzione del tumore al seno che appunto il mese rosa prevede. Una Camminata in Rosa, dove ognuno di noi indossava qualcosa di rosa, un segno di vicinanza verso chi purtroppo ha perso, e verso chi ancora combatte contro questo male. Insieme a questa iniziativa si sta provvedendo a fare una raccolta fondi e tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi”.