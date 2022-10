Mirto – Si terrà nel Comune di Mirto la sesta edizione del Festival dell’Olio di Oliva dei Nebrodi, con diversi appuntamenti che si svolgeranno da Giovedì 27 a Sabato 29 Ottobre.

Si rinnova dunque la tradizione del Festival dell’Olio di Oliva, con l’organizzazione del Comune di Mirto, la collaborazione dell’Associazione Nazionale “Città del Bio” e il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Nelle giornate del 27, 28 e 29 Ottobre, verranno allestiti una serie di eventi, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’olivicultura dei Nebrodi che rappresenta uno dei settori trainanti dell’agricoltura siciliana. Particolare importanza verrà data alle nuove generazioni e al mondo della scuola con l’evento “L’Olio d’Oliva sale in cattedra“, in programma il 27 Ottobre, dove i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Longi, che comprende le Scuole di Mirto, Frazzanò, Longi, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia, avranno modo di vedere sul campo le varie fasi di molitura e alcune cultivar tipiche della vallata del Fitalia. Questo incontro si svolgerà al frantoio Ingrillì-Pirrotti di Mirto, dove gli allievi visiteranno quello che raffigura il nucleo più importante dell’Oliva Vaddarica (la cosiddetta Scarsitta di Mirto), su cui l’azienda sta sviluppando un progetto di start up di tutela e valorizzazione.

La giornata del 28 Ottobre, con inizio alle ore 18:00 presso il Palazzo Cupane mirtese, sarà dedicata al convegno “Il Biodistretto dei Nebrodi e la tracciabilità dell’Olio“, dove interverrà Antonio Ferrentino, Presidente Nazionale dell’Associazione “Città del Bio”, a cui aderisce il Comune di Mirto, e dove verrà presentato il libro di Marcel Pidalà sulle linee strategiche del Biodistretto dei Nebrodi. Sono, inoltre, previsti gli interventi programmati di esperti del settore e della biodiversità dei Nebrodi. A seguire sarà inaugurata la mostra fotografica del Maestro Melo Minnella dal titolo “Olii ed Ulivi di Sicilia“; saranno una ventina di scatti fotografici, che illustrano le varie fasi della raccolta e della mulitura tradizionale in diversi luoghi siciliani qualche decennio fa.

Il Festival dell’Olio si concluderà il 29 Ottobre con l’appuntamento alle ore 10:00 “A Mirto la Vaddarica va di moda”, con un’escursione che partirà dal Museo del Costume e della Moda Siciliana e nelle campagne, alla scoperta degli “Odori ed Olii dei Nebrodi“; in seguito avverrà la presentazione della “Via dell’Olio di Vaddarica a Mirto“. In serata, con inizio alle ore 18:30 in Piazza Vittorio Emanuele, ecco la “Festa dell’Olio” con una degustazione e panel test degli olii nebroidei, effettuata da esperti del settore, e il gran finale con la degustazione di pane di grano siciliano, olio e prodotti tipici dei Nebrodi.

“Il Festival, che ritorna dopo quasi 3 anni di Covid, rappresenta, per il nostro paese – afferma a riguardo il Sindaco mirtese Maurizio Zingales – e per i produttori di olio, un appuntamento importante a sostegno delle eccellenze del territorio e del tessuto produttivo”.