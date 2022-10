All’alba di oggi i Carabinieri di Misilmeri e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Palermo hanno dato esecuzione, nel capoluogo ed a Misilmeri, a 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale del capoluogo su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

Gli arresti arrivano all’esito di un’articolata indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Palermo e dalla Compagnia di Misilmeri sulla famiglia mafiosa di Misilmeri, che ha consentito di comprovare la perdurante operatività di quell’articolazione mafiosa, organicamente inserita nel mandamento mafioso di Misilmeri-Belmonte Mezzagno.

Il dispositivo di contrasto a “Cosa Nostra” negli ultimi 15 anni ha permesso l’esecuzione di importanti operazioni nei confronti di esponenti delle famiglie mafiose del mandamento di Misilmeri- Belmonte Mezzagno, tra cui, “Perseo” (2008), “Sisma” (2009 e 2011), “Jafar” e “Jafar 2” (2015), “Cupola 2.0” (2018/2019) e “Limes” (2022)

L’odierna indagine, avviata dai Carabinieri nel gennaio 2021 e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario condiviso dal G.I.P. nell’ordinanza restrittiva. Secondo tale provvedimento, per l’appunto, sussistono gravi indizi per affermare l’esistenza e la piena operatività dell’organizzazione criminale denominata “Cosa Nostra” nel territorio di Misilmeri, immortalando un contesto territoriale caratterizzato da uno spietato ricorso alla violenza ed all’imposizione del pizzo a commercianti ed imprenditori.

L’attività d’indagine, sviluppata attraverso non poche difficoltà dovute al “modus operandi” degli indagati, ha consentito di acquisire gravi indizi in merito:

– all’evoluzione strutturale ed operativa della famiglia di Misilmeri;

– all’identificazione dei consociati;

– all’accertamento degli illeciti interessi;

– al condizionamento del tessuto socioeconomico attraverso il potere mafioso della famiglia di Misilmeri, espresso principalmente attraverso l’imposizione del pizzo.

Sempre secondo l’ordinanza cautelare sussistono gravi indizi in ordine all’operatività e lo stretto controllo sul territorio esercitato dalla famiglia di Misilmeri, dalla quale emergerebbe la figura di Michele Sciarabba, ritenuto dal G.I.P. gravemente indiziato di essere il capo della famiglia, e di Alessandro Ravesi, suo collaboratore. Entrambi avrebbero coordinato l’attività nei settori tipici di controllo di “Cosa Nostra”, curando il mantenimento dell’ordine sul territorio e adoperandosi – in modo paritetico ad altri sodali destinatari dell’odierna misura – per la risoluzione di svariate controversie tra privati, in alternativa allo Stato, e per le estorsioni.

Ci sarebbero vincoli di solidarietà tra gli appartenenti alle famiglie, ed i consociati si adoperavano per il sostentamento dei sodali detenuti.

Un importante mezzo di sostentamento era dato dall’imposizione del pizzo a imprenditori e commercianti dell’area, in particolare in danno di:

a) un imprenditore del settore edile impegnato nella realizzazione di un grosso impianto di rifornimento di carburanti;

b) un imprenditore del settore della grande distribuzione alimentare, proprietario di diversi supermercati;

c) un imprenditore alimentare, proprietario di un’azienda avicola del territorio.

– l’interesse della famiglia di Misilmeri nella gestione illecita, nel Capoluogo, dell’attività di trasporto di malati e di servizi funebri.

L’operazione di oggi rappresenta una forte e concreta risposta delle Istituzioni alla costante operatività criminale e alla capacità di controllo e condizionamento del territorio operato ancora oggi, in modo pervasivo, da “Cosa Nostra” sul territorio misilmerese, nonostante la perseverante e incessante azione di contrasto condotta negli ultimi decenni dallo Stato.