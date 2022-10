Il Falcone blocca in casa la capolista Geraci con un pareggio per 1 a 1 determinato dalle reti di Mendolia (Pro Falcone) e Marrone (Geraci). Lascia invece le zone basse della classifica il Gioiosa con la vittoria sul campo della Castelluccese per 2 a 0.

I padroni di casa sono rimasti in 10 già dal 25esimo del primo tempo per l’espulsione di Scarpinato. Ne ha saputo approfittare il Gioiosa che prima con Calabrese su rigore al 33esimo e poi a fine gara con Truglio si è aggiudicata l’intera posta in palio nella gara valida come settimo turno del campionato di Promozione girone B.

Recrimina per l’arbitraggio invece il Mistretta che perde 4 a 1 sul campo del Castelbuono. La gara è stata condizionata dall’espulsione del portiere del Mistretta al decimo minuto del primo tempo per aver preso la palla con le mani fuori dall’area di rigore ma i dubbi sulla decisione arbitrale rimangono. In vantaggio Castelbuono con Antista era stato raggiunto dagli amastratini al 13esimo con Giannone, ma l’arbitro ha annullato. Il Mistretta riesce comunque a pareggiare al 21esimo con Belbruno ma nella ripresa paga le fatiche del primo tempo e cede sotto le reti di Butera, Rosone e Cardella.

Torna alla vittoria il San Fratello in casa contro Lascari Cefalù con una rete di Vergara al 38esimo.

Ecco i risultati della settima giornata del campionato di Promozione girone B

San Fratello – Lascari Cefalù 1 -0

Villarosa – Aspra 2 – 0

Castelbuono – Mistretta 4 -1

Castelluccese – Gioiosa 0 – 2

Casteldaccia – Gorgonia Delia 1 – 2

Falcone – Geraci 1 – 1

Ha risposato la Santangiolese.

La classifica vede ancora al comando il Geraci con 16 punti ma riduce il distacco al secondo posto il Gorgone Delia con 14. Seguono a 10 punti Castelbuono e Villarosa. Aspra e San Fratello a quota 9 punti seguiti da Gioiosa, Falcone e Castelluccese ad 8 punti. Santangiolese e Mistretta ferme a sette punti, Lascari Cefalù a 5 mentre chiude la classifica a 3 punti Casteldaccia.