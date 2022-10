L’attesa vittoria per abbandonare la zona retrocessione non è arrivata. Contro il Cittadella, il Palermo deve accontentarsi di uno 0-0 che non schioda la squadra di Corini dalla diciottesima posizione.

Pubblico deluso e fischi. Il tecnico si è affidato pienamente al blocco che aveva sconfitto il Pisa, lanciando segnali di ripresa. Ma il possesso palla continuo non ha prodotto gli effetti sperati. Il tecnico Corini sottolinea di non avere visto passi indietro dei suoi (“Abbiamo creato occasioni, riempito l’area di rigore e se c’era una squadra che meritava di vincere era proprio il Palermo”), ma ammette quanto il mancato appuntamento con la vittoria e la classifica deficitaria pesino. Tuttavia elogia i suoi ragazzi: “Hanno lottato sino al 96’”

FOTO: Sito ufficiale e Pagina Facebook Palermo FC, Credits: Tullio Puglia